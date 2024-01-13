Угода про гарантії від Британії буде еталоном для інших країн, - Шмигаль

Угода щодо гарантій безпеки України з Британією стане еталонним варіантом для інших країн.

Про це розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Чим важлива ця угода. Вона стала еталоном (для угод з іншими країнами - ред.). Дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. І так воно і є... Британія буде підтримувати Україну під час агресії стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що ця угода є першою, але не останньою.

"Ми сьогодні ведемо переговори з партнерами щодо підписання аналогічних угод", - додав він.

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

Нагадаємо, у п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.