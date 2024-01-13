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Соглашение о гарантиях от Британии будет эталоном для других стран, - Шмыгаль

Украина, Суббота 13 января 2024 20:28
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Соглашение о гарантиях от Британии будет эталоном для других стран, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Соглашение о гарантиях безопасности Украины с Британией станет эталонным вариантом для других стран.

Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Чем важно это соглашение. Оно стало эталоном (для соглашений с другими странами - ред.). Очень важно, чтобы в эталоне были включены максимальные гарантии для нашего государства. И так оно и есть... Британия будет поддерживать Украину во время агрессии столько, сколько потребуется", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что это соглашение является первым, но не последним.

"Мы сегодня ведем переговоры с партнерами о подписании аналогичных соглашений", - добавил он.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Британией

Напомним, в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно вступило в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.

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