Угода про гарантії. Україна теж допоможе Британії у разі агресії, - Шмигаль

Після завершення війни Угода України з Британією про гарантії безпеки стане угодою про союзництво.

Про це розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дуже важливо, що це партнерська двостороння угода. Тобто після завершення війни це буде угода про наше союзництво з Британією", - заявив Шмигаль

Він зауважив, що згідно з даною угодою, не лише Британія матиме протягом 24 годин відреагувати на агресію проти України, Україна також буде захищати свого союзника протягом 24 годин.

"Реагувати в той або інший спосіб для підтримки Британії, якщо раптом Росія захоче атакувати нашого союзника", - додав він.

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

Нагадаємо, у п'ятницю 12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

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