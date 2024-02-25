Угода про гарантії безпеки з США стане однією з найсильніших, - ОП

Переговори про безпекову угоду зі США ще тривають, однак є підстави вважати, що вона стане однією з найсильніших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та " Ми-Україна ".

За словами заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви, між Україною та США вже відбулися два раунди переговорів щодо безпекової угоди.

"На сьогодні робота триває, ми не коментуємо про перебіг переговорів, про якісь дедлайни, але побачите, що це буде одна з найсильніших угод. Закладаємо механізми, щоб ця угода, так само як і інші, працювала 10 років. Єдиною можливістю її скасування може бути вступ України до НАТО раніше", - пояснив Жовква.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що безпекову угоду зі США, ймовірно, підпишуть після того, як Конгрес ухвалить допомогу для України, але, скоріше за все, до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні.

"Ціль в тому, щоб кожна угода була дійсно сильною, мала свою родзинку для кожної країни, тому тут не питання часу, а питання якості та результату", - сказав Єрмак.

Гарантії безпеки для України

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, днями угода про гарантії безпеки була підписана з Данією, Італією та Канадою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.