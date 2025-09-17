Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Британією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Особливу увагу в угоді приділено оборонному напрямку. Велика Британія зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31. Після цього - за потреби.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (реєстр. № 0332).

Нагадаємо, 16 січня Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Передбачається, що вона дійсно діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Президент України Володимир Зеленський тоді повідомляв, що сторічна угода з Британією має секретну частину. Яка додасть Україні стійкості та можливості розвиватися.

