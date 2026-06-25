В Уфі пролунали вибухи на НПЗ, над містом піднявся чорний дим (фото)

В російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа районі в районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.
За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.
Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.
"Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.
Наразі підтвердження цієї інформації немає.
У соцмережах активно діляться кадрами з місця подій.
Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня Краснодарський край РФ атакували безпілотники, в результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.
Також сьогодні вночі повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах окупованого Криму.
Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялта, поблизу Сак. На півострові фіксують відключення світла.
Пабліки масово публікують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.
Вже зранку стало відомо, що у Севастополі раптово зникло світло. Російські окупанти заявили про загрозу для всієї системи.