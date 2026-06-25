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В Уфі пролунали вибухи на НПЗ, над містом піднявся чорний дим (фото)

10:44 25.06.2026 Чт
2 хв
Підприємство знаходиться у глибокому тилу РФ
aimg Ірина Глухова
Фото: в Уфі пролунали вибухи на НПЗ (скрін відео)

В російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа районі в районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.

Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

Читайте також: Краснодарський край РФ атакували дрони, горить Полтавська нафтобаза

"Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації немає.

У соцмережах активно діляться кадрами з місця подій.

Чим важливий об'єкт

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

Атаки 25 червня та наслідки

Нагадаємо, в ніч на 25 червня Краснодарський край РФ атакували безпілотники, в результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.

Також сьогодні вночі повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах окупованого Криму.

Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялта, поблизу Сак. На півострові фіксують відключення світла.

Пабліки масово публікують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.

Вже зранку стало відомо, що у Севастополі раптово зникло світло. Російські окупанти заявили про загрозу для всієї системи.

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