В Уфі пролунали вибухи на НПЗ, над містом піднявся чорний дим (фото)

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.

Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

"Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації немає.

У соцмережах активно діляться кадрами з місця подій.

Чим важливий об'єкт

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.