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В Уфе раздались взрывы на НПЗ, над городом поднялся черный дым (фото)

10:44 25.06.2026 Чт
2 мин
Предприятие находится в глубоком тылу РФ
aimg Ирина Глухова
Фото: в Уфе раздались взрывы на НПЗ (скрин видео)

В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

По предварительной информации, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.

Exilenova+ утверждает, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.

Читайте также: Краснодарский край РФ атаковали дроны, горит Полтавская нефтебаза

"Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

Пока подтверждения этой информации нет.

В соцсетях активно делятся кадрами с места происшествия.

Чем важен объект

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

Атаки 25 июня и последствия

Напомним, в ночь на 25 июня Краснодарский край РФ атаковали беспилотники, в результате вспыхнул пожар на территории Полтавской нефтебазы, которая является стратегической для региона.

Также сегодня ночью сообщали о большом количестве взрывов в разных населенных пунктах оккупированного Крыма.

В частности, было громко в районе Севастополя, Симферополя, Евпатории, Ялта, близ Сак. На полуострове фиксируют отключение света.

Паблики массово публикуют кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.

Уже с утра стало известно, что в Севастополе внезапно исчез свет. Российские власти заявили об угрозе для всей системы.

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