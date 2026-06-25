У Севастополі раптово зникло світло: окупанти заявили про загрозу для всієї системи

У Севастополі раптово вимкнули світло - без графіка і без попередження для мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram призначеного окупантами так званого губернатора міста Михайла Развожаєва.

"Як тільки він з'явиться - його опублікують у каналі "Севастопольенерго"", - повідомив Развожаєв.

Розклад відключень за адресами поки що невідомий.

За словами Развожаєва, обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону.

Тим часом, після нічного авіаудару по Криму в кількох районах півострова пролунали гучні вибухи, повідомляє РБК-Україна. Що саме стало ціллю удару - уточнюється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо Криму, яка заінтригувала багатьох. Деталі своїх слів він не розкрив, але наголосив, що операція на півострові чітко прорахована, а Росія буде змушена обрати мир.