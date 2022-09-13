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UFC собралась организовать первый турнир в Африке

Фото: Фрэнсис Нганну – африканец-чемпион UFC (facebook.com/francisthepredatorngannou)
Автор: Антон Федорцив

Распространить свою экспансию на Африканский континент решила самая популярная организация смешанных единоборств – Ultimate Fighting Championship.

Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie.

Ведущий бойцовский чемпионат вскоре организует турнир в одной из африканских стран. Функционеры уже провели ряд переговоров с заинтересованными в сотрудничестве компаниями.

"Буквально на днях мы встретились, и сейчас ведем предметные переговоры по Африке. Мы начали поиск мест и городов для проведения мероприятия. Это произойдет в Африке очень скоро", – заверил Уайт.

Идея выхода на африканский рынок давно среди приоритетных у боссов UFC. Сам президент организации ранее предполагал вероятность проведения турниров в крупнейшем городе Южно-Африканской Республики – Йоханнесбурге.

Среди действующих чемпионов UFC среди мужчин есть сразу два африканца. Камерунец Фрэнсис Нганну владеет титулом в весовой категории более 93 кг, а новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья – до 83,9 кг.

Ранее экс-чемпион UFC Макгрегор определился со сроками возвращения в октагон. 34-летний боец, набирающий кондиции после перелома ноги, будет готов провести бой в 2023 году.

К слову, британец Джошуа принял условия соотечественника Фьюри для проведения боя за титул WBC.

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