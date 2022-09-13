Джошуа определился по условиям Фьюри для боя: решение не понравится Усику
Боксерский "поединок за Британию" между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа приобрел реальные очертания. Украинец Александр Усик может остаться без объединительного поединка в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 258MGT.
Экс-чемпион мира принял все условия "Цыганского Короля" ради боя за титул WBC в тяжелом весе. Вероятная дата поединка, который ранее Всемирный боксерский совет отказался назначать – 3 декабря.
Промоутерская компания 258MGT, занимающаяся делами Джошуа, отчиталась о принятии всех требований Фьюри. В частности, Эй Джей согласился на предложенную потенциальным соперником дату, а также готов поделить гонорар в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.
На прошлой неделе Фьюри вызвал соотечественника на поединок посредством соцсетей. Чемпион мира по версии WBC желает определить "короля Британии". В то же время он назвал "нытиком" Александра Усика, отказавшегося сразиться с Фьюри в декабре.
Украинец бросил вызов "Цыганскому Королю" после августовской победы над Джошуа. 35-летний боксер призвал Фьюри провести объединительный поединок для определения абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Правда, Усик готов к бою только в 2023 году.
Joshua-Fury update:— 258MGT (@258mgt) September 13, 2022
258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.
Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.
We are awaiting a response.
Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.
К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.