Джошуа определился по условиям Фьюри для боя: решение не понравится Усику

Боксерский "поединок за Британию" между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа приобрел реальные очертания. Украинец Александр Усик может остаться без объединительного поединка в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 258MGT .

Экс-чемпион мира принял все условия "Цыганского Короля" ради боя за титул WBC в тяжелом весе. Вероятная дата поединка, который ранее Всемирный боксерский совет отказался назначать – 3 декабря.

Промоутерская компания 258MGT, занимающаяся делами Джошуа, отчиталась о принятии всех требований Фьюри. В частности, Эй Джей согласился на предложенную потенциальным соперником дату, а также готов поделить гонорар в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.

На прошлой неделе Фьюри вызвал соотечественника на поединок посредством соцсетей. Чемпион мира по версии WBC желает определить "короля Британии". В то же время он назвал "нытиком" Александра Усика, отказавшегося сразиться с Фьюри в декабре.

Украинец бросил вызов "Цыганскому Королю" после августовской победы над Джошуа. 35-летний боксер призвал Фьюри провести объединительный поединок для определения абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Правда, Усик готов к бою только в 2023 году.