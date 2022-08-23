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Макгрегор определился со сроками возвращения в UFC

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Вторник 23 августа 2022 14:22
Макгрегор определился со сроками возвращения в UFC Фото: Конор Макгрегор возобновил тренировки (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая звезда чемпионата смешанных единоборств Конор Макгрегор запланировал возвращение в октагон в 2023 году.

Об этом рассказал менеджер ирландца Тим Симпсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie.

34-летний боец ​​вернется в UFC ориентировочно через полгода. Экс-чемпион в легком и полулегком весе анонсировал намерение возобновить карьеру две недели назад, а его менеджер детализировал процесс.

"Конор вышел на путь к своему большому возвращению, которое состоится в следующем году. Нога еще заживает, но Макгрегор тренируется как сумасшедший – дважды в день. Для занятий Конор собрал всю свою команду – физиотерапевтов, тренеров по физподготовке, спарринг-партнеров и тренеров", – рассказал Симпсон.

Макгрегор последний раз появился в октагоне летом прошлого года. Оба его последних поединка в UFC – против американца Дастина Пуарье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландский боец ​​сломал ногу.

В августе 2017-го Макгрегор провел выставочный бой в боксе против непобжденного Флойда Мейвезера. Недавно стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше. За первый поединок ирландец заработал 30 млн долларов.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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