UFC зібралася організувати перший турнір в Африці

Провідний бійцівський чемпіонат невдовзі організує турнір в одній з африканських країн. Функціонери вже провели низку перемовин із зацікавленими в співпраці компаніями.

"Буквально днями ми мали зустріч, і зараз ведемо предметні переговори щодо Африки. Ми розпочали пошук місць і міст для проведення заходу. Це відбудеться в Африці незабаром", – запевнив Вайт.

Ідея виходу на африканський ринок давно серед пріоритетних у босів UFC. Сам президент організації раніше припускав імовірність проведення турнірів у найбільшому місті Південно-Африканської Республіки – Йоганнесбурзі.

Серед чинних чемпіонів UFC серед чоловіків є відразу два африканці. Камерунець Френсіс Нганну володіє титулом у ваговій категорії понад 93 кг, а новозеландець нігерійського походження Ісраель Адесанья – до 83,9 кг.

Раніше екс-чемпіон UFC Макгрегор визначився з термінами повернення в октагон. 34-річний боєць, який набирає кондиції після перелому ноги, буде готовий провести бій у 2023 році.