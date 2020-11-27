УЕФА утвердил вторую корзину для Украины при жеребьевке отбора на ЧМ-2022

УЕФА утвердил корзины для проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Сборная Украины будет во второй.

Полный состав корзин опубликован на сайте ФИФА.

Согласно регламенту, их сформировали в соответствии с ноябрьским рейтингом национальных сборных ФИФА, в котором Украина занимает общее 24 место и 16 место среди европейских сборных.

Церемония жеребьевки состоится 7 декабря, из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений она пройдет в онлайн-режиме без присутствия представителей ассоциаций-членов. Отметим, что сборные Украины и России будут между собой разведены.

Еще один момент: в одну группу могут попасть не более двух стран с зимнего пула (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия). Эти команды проведут минимум домашних матчей в марте и ноябре.

Европейская часть отбора пройдет в традиционном формате группового этапа. Будут сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде.

Квалификация ЧМ-2022 в европейской зоне, где будут разыгрываться 13 путевок, должна стартовать в марте 2021, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022.

Напомним, ФИФА уже опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года.