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Все еще в топ-25: сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Цюрих, Пятница 27 ноября 2020 11:51
Все еще в топ-25: сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Сборная Украины по футболу потеряла одну позицию в обновленном за ноябрь рейтинге ФИФА. Теперь команда Андрея Шевченко занимает 24 строчку.

Об этом сообщается на сайте организации.

Лидерство, как и прежде, удерживают бельгийцы, второе место занимают действующие чемпионы мира французы, далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия.

В течение этого месяца "сине-желтые" провели два из трех запланированных поединка: всухую проиграли Польше в товарищеском матче и уступили Германии в раках Лиги наций. Последняя и решающая игра турнира против Швейцарии была отменена из-за решения местных властей отправить нашу команду на карантин.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не успевала собрать новую команду, чтобы провести встречу на следующий день.

Напомним, в итоге УЕФА засчитал команде Шевченко техническое поражение со счетом 0:3. Украинская ассоциация футбола обжалует решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Результат матча имеет решающее значение, ведь победитель гарантирует себе сохранение прописки в элитном дивизионе турнира.

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