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Сборная Украины будет во второй корзине при отборе на ЧМ-2022

Четверг 19 ноября 2020 09:33
Сборная Украины будет во второй корзине при отборе на ЧМ-2022
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Сборная Украины не провела последний матч в 2020 году против команды Швейцарии в Лиге наций, однако этот результат не повлияет на распределение команд по корзинам при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Команда Андрея Шевченко Украина будет во второй корзине.

Состав определялся по итогам рейтинга ФИФА, на который, в том числе, влияли матчи Лиги наций. Процедура жеребьевки запланирована на 7 декабря. Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Полный состав корзин при жеребьевке квалификации ЧМ:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзины 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия. Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан. Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Напомним, ФИФА уже опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года.

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