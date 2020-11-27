УЄФА затвердив другий кошик для України при жеребкуванні відбору на ЧС-2022

УЄФА затвердив кошики для проведення жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Катарі. Збірна України буде в другому.

Повний склад кошиків опублікований на сайті ФІФА.

Згідно з регламентом, їх сформували відповідно до листопадового рейтингу національних збірних ФІФА, в якому Україна посідає загальне 24 місце та 16 позицію серед європейських збірних.

Церемонія жеребкування відбудеться 7 грудня, через пандемію коронавірусу і пов'язаних з нею обмежень вона пройде в онлайн-режимі без присутності представників асоціацій-членів. Зазначимо, що збірні України та Росії будуть між собою розведені.

Ще один момент: до однієї групи можуть потрапити не більше двох країн із зимового пулу (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія). Ці команди проведуть мінімум домашніх матчів у березні та листопаді.

Європейська частина відбору пройде в традиційному форматі групового етапу. Будуть сформовані п'ять груп з шести команд і п'ять груп з п'яти команд. Всі команди в групі зіграють один з одним двічі в форматі вдома та на виїзді.

Кваліфікація ЧС-2022 в європейській зоні, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022.

Нагадаємо, ФІФА вже опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року.