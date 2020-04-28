УЕФА установил крайнюю дату для восстановления чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил крайний срок для принятия решений о возобновлении или досрочном завершении сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

Европейские национальные ассоциации должны предоставить свои планы, включая даты и формат внутренних чемпионатов, до 25 мая. Исполнительный комитет организации проведет 27 мая видеоконференцию, на которой, скорее всего, будет утвержден общий план европейского сезона.

УЕФА еще раз настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020. Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства. В противном случае клубы будут недопущенные к еврокубкам.

В Европе пока лишь футбольная лига Нидерландов официально приняла решение о досрочном завершении сезона. Подобному примеру могут последовать в Бельгии и Шотландии.

Кроме того, чемпионат Италии может быть завершен досрочно, если нынешний сезон не удастся возобновить до 14 июня.

Напомним, все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.