УЕФА допустит к еврокубкам клубы из чемпионатов, которые недоиграют сезон

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Организация все же допустит клубы из чемпионатов, которые не будут завершены

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же пустит в еврокубки сезона-2020/21 команды из чемпионатов, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

Исполнительный комитет принял решение определять участников Лиги чемпионов и Лиги Европы по спортивному принципу.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

В данный момент почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в УЕФА рассчитывают на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа.

Бельгии, которая приняла решение досрочно завершить сезон, пригрозили недопуском клубов до Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, ранее итальянская Серия А приняла решение доиграть сезон. Решение принято, несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение сезона.