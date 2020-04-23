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УЕФА допустит к еврокубкам клубы из чемпионатов, которые недоиграют сезон

Новости » Спорт     23.04.2020 - 16:16
УЕФА допустит к еврокубкам клубы из чемпионатов, которые недоиграют сезон
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Организация все же допустит клубы из чемпионатов, которые не будут завершены

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же пустит в еврокубки сезона-2020/21 команды из чемпионатов, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

Исполнительный комитет принял решение определять участников Лиги чемпионов и Лиги Европы по спортивному принципу.

В данный момент почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в УЕФА рассчитывают на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа.

Бельгии, которая приняла решение досрочно завершить сезон, пригрозили недопуском клубов до Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, ранее итальянская Серия А приняла решение доиграть сезон. Решение принято, несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение сезона.

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