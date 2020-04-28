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В чемпионате Италии установили крайний срок восстановления сезона

Новости » Спорт     28.04.2020 - 13:51
В чемпионате Италии установили крайний срок восстановления сезона
Фото: (twitter.com/1913parmacalcio)

После этой даты Серия А будет завершена досрочно

Клубы итальянской Серии А установили крайнюю дату возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

В случае, если к 14 июня команды не смогут проводить матчи, нынешний розыгрыш чемпионата Италии завершат досрочно.

Правительство Италии анонсировало послабление карантина с начала следующего месяца. Спортсмены смогут проводить индивидуальные занятия уже с 4 мая, но командам разрешат тренироваться только с 18 числа. Это не устраивает представителей Серии А, которые в настоящее время пытаются получить право возобновить тренировки с первых дней мая.

Клубы чемпионата Италии считают, что риск заражения футболистов крайне низок, поскольку в тренировочных комплексах они будут изолированы от других людей. Кроме того на базах есть возможность ежедневно проверять игроков на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская Серия А приняла единогласное решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020 несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение чемпионата.

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