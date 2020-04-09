УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) начал обсуждение об изменении мультинационального формата чемпионата Европы-2020, перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето на следующего года. Об этом утверждает Daily Mail.

В организации опасаются, что не все страны-хозяйки смогут принять турнир из-за экономических потерь, связанных с пандемией. По информации источника, федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир.

Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 события.

"Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден", - сказали газете в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы запланирован в 12 европейских городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.

Рим и Бильбао должны принять по три матча группового этапа, в Бильбао также запланирован матч 1/8 финала, в Риме - один из четвертьфиналов.

Напомним, также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.