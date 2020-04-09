УЄФА може скоротити кількість господарів Євро-2020

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) почав обговорення про зміну мультинаціонального формату чемпіонату Європи-2020, перенесеного через пандемію коронавірусу на літо на наступного року. Про це стверджує Daily Mail.

В організації побоюються, що не всі країни-господині зможуть прийняти турнір через економічні втрати, пов'язаних з пандемією. За інформацією джерела, федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви у свою готовність провести турнір.

Також проблемою можуть стати накладки в розкладі, оскільки багато стадіони вже мали заплановані на літо 2021 події.

"Євро-2020 повинен пройти по тому ж розкладом в тих же містах. Однак поки графік матчів остаточно не затверджений", - сказали газеті в прес-службі УЄФА.

Чемпіонат Європи запланований в 12 європейських містах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублін, Копенгаген, Глазго, Більбао, Амстердам.

Рим і Більбао повинні прийняти по три матчі групового етапу, в Більбао також запланований матч 1/8 фіналу, в Римі - один з чвертьфіналів.

Нагадаємо, також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.