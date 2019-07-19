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УЕФА не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе


Город не соответствует требованиям регламента

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба. 

В объяснении указано, что город находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева.

Также в регионе отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Стандарты гостиниц в регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.

Таким образом, "Александрия" не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе "Ника".

Напомним, в пролом сезоне "Мариуполю" не разрешили проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Клуб проводил поединки в Запорожье. 

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