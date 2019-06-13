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"Милан" сможет принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы

Новости » Спорт    13.06.2019 - 15:35
"Милан" сможет принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы
Фото: Арбитраж не успевает рассмотреть дело "Милана" до старта Лиги Европы (facebook.com/ACMilan)

Арбитражный суд не успевает рассмотреть дело россонери до старта турнира

"Милан" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, поскольку арбитраж не успеет рассмотреть их дело до старта турнира. Об этом информирует calciomercato.com.

В календаре слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне до 14 августа отсутствует дело миланского клуба, поэтому его рассмотрение запланировано после старта новой кампании Лиги Европы.

Напомним, "россонери" грозит отстранение от еврокубков за нарушение правил финансового fair play. В случае отстранения место "Милана" займет "Торино", финишировавший седьмым в Серии А.

Напомним, в прошлом году Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба "Милан" от участия в еврокубках.

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