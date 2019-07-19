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УЄФА не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні


Місто не відповідає вимогам регламенту

Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) прийняв рішення, що місто Олександрія не відповідає вимогам регламенту змагань Ліги Європи сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті клубу.

У поясненні зазначено, що місто знаходиться занадто далеко від аеропортів Кривого Рогу, Дніпра й Києва.

Також у регіоні відсутня належна готельна інфраструктура. Стандарти готелів у регіоні не є прийнятними за розмірами і якістю для розміщення посадових осіб УЄФА, партнерів і вболівальників.

Таким чином, "Олександрія" не зможе проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні "Ніка".

Нагадаємо, у пролом сезоні "Маріуполю" не дозволили проводити матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні. Клуб проводив поєдинки в Запоріжжі.

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