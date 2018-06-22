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"Мариуполю" не разрешили проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

НовостиСпорт    22.06.2018 - 11:22
Фото: (fcmariupol.com)
Фото: (fcmariupol.com)

УЕФА не дал своего согласия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не дал своего разрешения проводить матчи Лиги Европы в прифронтовом Мариуполе. Об этом заявил вице-президент футбольного клуба "Мариуполя" Андрей Санин, сообщается на сайте приазовской команды.

"Я хочу выступить с официальной позицией по поводу стадиона, где наш Клуб планирует играть домашние игры UEFA Europe League сезона 2018/2019 - мы вынуждены планировать, что это будет одесский стадион "Черноморец". И причина этого выбора до банальности проста и до слез обидна - в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в столицу Приазовья занимает 4 часа 45 минут, это зафиксировано прошедшей на днях инспекцией UEFA", - говорится в заявлении.

Со слов Санина, это и есть основная неформальная причина отказа. 

"Формальной же причиной отказа стало решение UEFA EXCO, датированное далеким 2014 годом - мол в перечне перечисленных в нем стадионов Украины нет стадиона Бойко, а играть можно лишь на "Арена - Львов", НСК "Олимпийский", "Черноморец", "Днепр-Арена", "Металлист" (и если память не подводит, стадион Александрии)", - добавил вице-президент "Мариуполя".

Как отмечает SportArena, в списке, упомянутом Саниным, нет стадиона "Динамо", на котором в прошлом сезоне в квалификации ЛЕ играл "Олимпик", а также стадион "Ворскла", на котором полтавчане выступали в квалификации Лиги Европы-2015/16 и 2016/17.

Близость города к зоне боевых действий стала причиной иска "Динамо" против ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны, которое отказалось пускать свои команды в Мариуполь в прошлом году, и проигравшее дело из-за отказа судей рассматривать иск данной юрисдикции.

Напомним, "Мариуполь" во втором квалификационном раунде сыграет с шведским "Юргорденом".

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Теги публикации: Динамо, УЕФА, Мариуполь, Лига Европы, стадион  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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