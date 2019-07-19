УЄФА не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні

Фото: стадіон "Ніка"

Місто не відповідає вимогам регламенту

Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) прийняв рішення, що місто Олександрія не відповідає вимогам регламенту змагань Ліги Європи сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті клубу.

У поясненні зазначено, що місто знаходиться занадто далеко від аеропортів Кривого Рогу, Дніпра й Києва.

Також у регіоні відсутня належна готельна інфраструктура. Стандарти готелів у регіоні не є прийнятними за розмірами і якістю для розміщення посадових осіб УЄФА, партнерів і вболівальників.

Таким чином, "Олександрія" не зможе проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні "Ніка".

Нагадаємо, у пролом сезоні "Маріуполю" не дозволили проводити матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні. Клуб проводив поєдинки в Запоріжжі.