УЄФА на рік дискваліфікував форварда "Динамо" Бесєдіна

Фото: Артем Бесєдін (fcdynamo.kiev.ua)

Футболіст порушив антидопінгові правила

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на рік відсторонив нападника "Динамо" Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляється на сайті київського клубу.

Футболіст був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях ще 19 грудня 2019 року, тому термін дії дискваліфікації починається саме з цього дня.

За клопотанням форварда, справа розглядалася відразу в апеляційному органі УЄФА за прискореною процедурою без попереднього розгляду контрольним, етичним і дисциплінарним органами.

Київський клуб після ознайомлення з повним текстом документа повідомить окремо, чи оскаржуватиме рішення у Спортивному арбітражному суді.

Бесєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме" (3:4). Через ситуацію з позитивною допінг-пробою футболіста тимчасово був усунений від роботи головний лікар київського клубу Леонід Миронов.

Нагадаємо, через ситуацію з Бесєдіним "Динамо" достроково повернув орендованого форварда.