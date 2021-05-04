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УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 игроков

Автор: РБК-Украина

Исполнительный комитет УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) расширил заявки сборных на Евро-2020 с 23 до 26 игроков. Меры приняты, чтобы команды могли проводить матчи, если будут зафиксированы случаи COVID.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Сообщается, что новые правила должны гарантировать беспрепятственное и бесперебойное проведение Чемпионата Европы по футболу в условиях пандемии COVID-19.

Заявки сборных увеличили до 26 игроков, чтобы команды не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков из-за случаев COVID-19 или необходимости отбывать карантин. При этом в заявке на конкретный матч по-прежнему может быть максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

Кроме того, согласно нововведениям, после подачи заявки 1 июня 2021 года и до первого матча в случае тяжелой травмы или болезни можно заменить игрока. При условии, что новый заявленный футболист прошел надлежащее медицинское обследование.

Игроки с положительным тестом на COVID-19 или помещенные на изоляцию признаются тяжело больными и могут быть заменены перед первым матчем с одобрения администрации УЕФА.

Новый регламент также позволяет заменять вратарей перед каждым матчем в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

Напомним, ранее УЕФА лишил права проведения матчей Евро-2020 Дублин и Бильбао. Матчи, которые должны были проводиться в этих городах, перенесли в Севилью, Санкт-Петербург и Лондон. Решение связано с тем, что Дублин и Бильбао не допустят на матчи болельщиков.

Отметим, в рамках подготовки к Евро-2020 украинская сборная проведет матч с Бахрейном 23 мая.

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