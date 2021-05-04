УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 игроков

Сообщается, что новые правила должны гарантировать беспрепятственное и бесперебойное проведение Чемпионата Европы по футболу в условиях пандемии COVID-19.

Заявки сборных увеличили до 26 игроков, чтобы команды не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков из-за случаев COVID-19 или необходимости отбывать карантин. При этом в заявке на конкретный матч по-прежнему может быть максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

Кроме того, согласно нововведениям, после подачи заявки 1 июня 2021 года и до первого матча в случае тяжелой травмы или болезни можно заменить игрока. При условии, что новый заявленный футболист прошел надлежащее медицинское обследование.

Игроки с положительным тестом на COVID-19 или помещенные на изоляцию признаются тяжело больными и могут быть заменены перед первым матчем с одобрения администрации УЕФА.

Новый регламент также позволяет заменять вратарей перед каждым матчем в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.