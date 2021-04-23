ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЕФА перенес матчи Евро-2020 из двух городов

Новина українською → Ньон, Пятница 23 апреля 2021 15:33
УЕФА перенес матчи Евро-2020 из двух городов Фото: УЕФА лишил права проведения матчей Дублин и Бильбао (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Исполнительный комитет УЕФА лишил права проведения матчей Чемпионата Европы по футболу-2020 Дублин и Бильбао. Матчи, которые должны были проводиться в этих городах, перенесли в Севилью, Санкт-Петербург и Лондон.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Так, три поединка группы Е и один - на стадии 1/8 финала, которые должны были пройти в Бильбао, будут сыграны в Севильи на "Эстадио Ла Картуха" при 30% заполненности стадиона.

Вместо Дублина еще три матча группы Е и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург, а матч 1/8 финала - Лондон.

Также УЕФА подтвердило право проведения матчей Евро-2020 в Мюнхене, после того, как немецкий город гарантировал присутствие на трибунах минимум 14,5 тысячи зрителей.

Зрители, которые уже приобрели билеты на матчи в Дублине и Бильбао, получат компенсацию в полном объеме. При этом их владельцы получат приоритетное право на покупку билетов на матчи в Севилье, Санкт-Петербурге и Лондоне в порядке живой очереди.

Ранее РБК-Украина писало, что Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим могут лишить права на проведение матчей Евро-2020. Причиной этому может стать отсутствие гарантий того, что матчи будут проводиться со зрителями.

Отметим, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально планировали, что матчи примут 12 городов - Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Санкт-Петербург, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт УЕФА чемпионат Европы Евро-2020
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей