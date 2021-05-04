УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 гравців

Повідомляється, що нові правила повинні гарантувати безперешкодне і безперебійне проведення Чемпіонату Європи з футболу в умовах пандемії COVID-19.

Заявки збірних збільшили до 26 гравців, щоб команди не опинилися в ситуації, коли їм не вистачає гравців через випадки COVID-19 або необхідності відбувати карантин. При цьому в заявці на конкретний матч як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів.

Крім того, згідно з нововведеннями, після подачі заявки 1 червня 2021 року і до першого матчу в разі важкої травми або хвороби можна замінити гравця. За умови, що новий заявлений футболіст пройшов належне медичне обстеження.

Гравці з позитивним тестом на COVID-19 або поміщені на ізоляцію визнаються важко хворими і можуть бути замінені перед першим матчем зі схвалення адміністрації УЄФА.

Новий регламент також дозволяє замінювати воротарів перед кожним матчем у разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротарі із заявки.