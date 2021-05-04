УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 гравців

Виконавчий комітет УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) розширив заявки збірних на Євро-2020 з 23 до 26 гравців. Заходи вжито, щоб команди могли проводити матчі, якщо будуть зафіксовані випадки COVID.
Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.
Повідомляється, що нові правила повинні гарантувати безперешкодне і безперебійне проведення Чемпіонату Європи з футболу в умовах пандемії COVID-19.
Заявки збірних збільшили до 26 гравців, щоб команди не опинилися в ситуації, коли їм не вистачає гравців через випадки COVID-19 або необхідності відбувати карантин. При цьому в заявці на конкретний матч як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів.
Крім того, згідно з нововведеннями, після подачі заявки 1 червня 2021 року і до першого матчу в разі важкої травми або хвороби можна замінити гравця. За умови, що новий заявлений футболіст пройшов належне медичне обстеження.
Гравці з позитивним тестом на COVID-19 або поміщені на ізоляцію визнаються важко хворими і можуть бути замінені перед першим матчем зі схвалення адміністрації УЄФА.
Новий регламент також дозволяє замінювати воротарів перед кожним матчем у разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротарі із заявки.
Нагадаємо, раніше УЄФА позбавив права проведення матчів Євро-2020 Дублін і Більбао. Матчі, які повинні були проводитися в цих містах, перенесли в Севілью, Санкт-Петербург і Лондон. Рішення пов'язане з тим, що Дублін і Більбао не допустять на матчі вболівальників.
Відзначимо, в рамках підготовки до Євро-2020 українська збірна проведе матч з Бахрейном 23 травня.