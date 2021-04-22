"Барселона" пока не выходит из Суперлиги и жалуется на давление

В "Барселоне" заявили, что не выходят из участников европейской Суперлиги , поскольку это станет "исторической ошибкой". В команде пожаловались на сильное давление из-за этого решения.

"Отказ от возможности стать частью этого проекта (Суперлиги, - ред.) в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа", - указали в клубе.

В клубе отметили, что мировой футбол требует структурных социально-экономических реформ и повышения интереса зрителей по всему миру. Также в "Барселоне" подчеркнули, что реакция на создание Суперлиги должна быть тщательно изучена. "Необходимо провести гораздо более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию, чтобы рассмотреть подходящий подход для решения всех проблем в интересах мирового футбола. Углубленный анализ требует времени и необходимого хладнокровия во избежание каких-либо опрометчивых действий", - уточняется в заявлении.

Кроме того, в испанском клубе подчеркнули, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей Суперлиги. "В связи с этим ФК "Барселона» считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания", - добавили в команде.