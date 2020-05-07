УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов в августе

Фото: Лига чемпионов может вернуться в августе (uefa.com)

Главный клубный турнир может вернуться в конце лета

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести матчи Лиги чемпионов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, в августе при условии соблюдения всех санитарных норм. Об этом RMC Sport со ссылкой на источники в организации.

Ответный матч 1/8 финала турнира между "Ювентусом" и "Лионом" запланирован на 8 августа. Первый матч ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ может пройти 10, 11 или 12 августа. Соответствующие даты были озвучены на совещании организаторов с представителями европейских клубов о планах восстановления турнира.

В первом матче "Лион" минимально обыграл "Ювентус" - 1:0, а ПСЖ в 1/8 финала прошел дортмундскую "Боруссию" (1:2, 2:0).

Ранее появилась информация, УЕФА намерен завершить футбольный сезон 2019/20, прерванный из-за коронавируса, в августе. А европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета.

Напомним, из-за пандемии все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси были приостановлены. Также на год был перенесен чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.