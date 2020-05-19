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УЄФА планує дограти Лігу чемпіонів в одноматчевому форматі

Новини » Спорт     19.05.2020 - 19:47
УЄФА планує дограти Лігу чемпіонів в одноматчевому форматі
Фото: Лігу чемпіонів можуть дограти в форматі фіналу чотирьох (uefa.com)

Остаточне рішення - 17 червня

Робоча група Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в цей час розробляє експрес-формат завершення континентальних змагань. Лігу чемпіонів в умовах пандемії коронавірусної інфекції планують провести в форматі "фіналу чотирьох".

Про це стало відомо іспанській газеті AS, передає РБК-Україна.

Таким чином, переможців чвертьфіналів після того, як пройдуть останні матчі 1/8 фіналу турніру, визначать за результатами одного, а не двох матчів. Всі поєдинки відбудуться в Стамбулі.

Формат користується широкою підтримкою більшості сторін, але потребує остаточного затвердження на засіданні виконкому УЄФА 17 червня.

Згідно з планом, Ліга Європи повинна відновитися 6 серпня, а Ліга чемпіонів - 8 серпня. Це буде означати перенесення міжнародних матчів Ліги націй, запланованих на цей місяць.

На цей момент в 1/4 фіналу ЛЧ вийшло тільки чотири команди - "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетіко" і ПСЖ. Тільки перші ігри 1/8 встигли провести "Ліон" - "Ювентус" (1:0), "Челсі" - "Баварія" (0:3), "Реал" - "Манчестер Сіті" (1:2) і "Наполі" - "Барселона"(1:1).

Нагадаємо, УЄФА допустить до єврокубків клуби з чемпіонатів, що недограють сезон.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України УЕФАЛіга ЄвропиЛіга чемпіонів
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