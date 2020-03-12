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УЕФА может перенести Евро-2020 на 2021 год

Новости » Спорт     12.03.2020 - 17:13
УЕФА может перенести Евро-2020 на 2021 год
Иллюстративное фото (uefa.com)

УЕФА проведет видеоконференцию 17 марта, где будет решаться вопрос проведения турниров

УЕФА на следующей неделе может объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, а также о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает LʼEquipe.

Сообщается, что УЕФА 12 марта объявило о проведении 17 марта видеоконференции для обсуждения реакции европейских футбольных органов на пандемию коронавируса.

"В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта", - сообщили в УЕФА.

Ожидается, что на этой встрече будет объявлено решение о временном приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро-2020 на 2021 год.

По данным источника LʼEquipe, на встрече будет объявлено решение о временном приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро-2020 на 2021 год. На такие меры УЕФА может пойти, чтобы получить возможность завершить международные клубные турниры до начала проведения Евро-2020 (с 12 июня по 12 июля). Также на данный момент не определены четыре участника чемпионата Европы, которые должны были быть определены в конце марта.

Также должны будут приостановлены все национальные чемпионаты.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине на время карантина все футбольные матчи пройдут без зрителей.

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