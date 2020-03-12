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Карантин в Украине: все футбольные матчи пройдут без зрителей

Новости » Спорт     12.03.2020 - 14:59
Карантин в Украине: все футбольные матчи пройдут без зрителей
Иллюстративное фото (facebook.com/ArenaLviv)

В Украине ввели карантин с 12 марта по 3 апреля из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально приняла решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей на период карантина в Украине в период с 12 марта по 3 апреля. Об этом говорится в решении исполнительного комитета УАФ.

В частности, без зрителей пройдут 23-й и 24-й туры Украинской премьер-лиги, матчи Кубка Украины, молодежных чемпионатов U-21 и U-19 УПЛ, поединки ПФЛ, женского чемпионата и матчи КУ по футзалу.

"Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил в период из 12 марта по 3 апреля 2020 проводить матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей и при условии, что общая численность всех участников матча и лиц, задействованных в его организации и проведении (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча), не будет превышать 200 человек…", - говорится в сообщении.

Также было принято решение о приостановке на период карантина всех соревнований Детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ), футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд всех возрастов. Кроме этого региональным ассоциациям футбола было поручено приостановить соревнования или проводить матчи без зрителей.

Ранее РБК-Украина писало, что сборная Украины проведет два выездных товарищеских поединка против Франции (27 марта) и против Польши (31 марта) без зрителей из-за распространения коронавируса.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи с распространением коронавируса в мире во всех областях.

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