ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА може перенести Євро-2020 на 2021 рік

Новини » Спорт     12.03.2020 - 17:13
УЄФА може перенести Євро-2020 на 2021 рік
Ілюстративне фото (uefa.com)

УЄФА проведе відеоконференцію 17 березня, де буде вирішуватися питання проведення турнірів

УЄФА на наступному тижні може оголосити про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік, а також про припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус. Про це повідомляє L'Equipe.

Повідомляється, що УЄФА 12 березня оголосило про проведення 17 березня відеоконференції для обговорення реакції європейських футбольних органів на пандемію коронавірусу.

"У світлі триваючого поширення COVID-19 в Європі УЄФА сьогодні запросив представників своїх 55 асоціацій, членів правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планується провести у вівторок 17 березня", - повідомили в УЄФА.

Очікується, що на цій зустрічі буде оголошено рішення про тимчасове призупинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

За даними джерела L'Equipe, на зустрічі буде оголошено рішення про тимчасове призупинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. На такі заходи УЄФА може піти, щоб отримати можливість завершити міжнародні клубні турніри до початку проведення Євро-2020 (з 12 червня по 12 липня). Також на цей час не визначено чотири учасники чемпіонату Європи, які повинні були бути визначені в кінці березня.

Також повинні будуть припинені всі національні чемпіонати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні на час карантину всі футбольні матчі пройдуть без глядачів.

На українському кордоні не закрито жодного КПВВ через коронавірус В Іспанії понад 80 осіб померли від коронавірусу
Новини України УЕФАЄвро-2020Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся