УЕФА перенес на год чемпионат Европы среди женщин

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил сроки проведения чемпионата Европы среди женщин 2021 года, отложенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир, который изначально планировалось провести с 7 июля по 1 августа, пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2020 года. Отмечается, что планируется использовать те же места, которые были первоначально предложены для проведения мероприятия.

Перенос связан с тем, что мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии.

В ближайшее время Международная федерация футбола (ФИФА) объявит о переносе на 2022 год расширенного клубного чемпионата мира.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси, а также международные турниры.

Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти 29 июня, а Лиги Европы - 26 июня.