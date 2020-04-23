УЄФА переніс на рік чемпіонат Європи серед жінок

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив терміни проведення чемпіонату Європи серед жінок 2021 року відкладеного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба організації.

Турнір, який спочатку планувалося провести з 7 липня по 1 серпня, пройде в Англії з 6 по 31 липня 2020 року. Зазначається, що планується використовувати ті ж місця, які були спочатку запропоновані для проведення заходу.

Перенесення пов'язаний з тим, що чоловічий чемпіонат Європи та Олімпійські ігри в Токіо були відкладені до 2021 року через пандемію коронавірусу.

Найближчим часом Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосить про перенесення на 2022 рік розширеного клубного чемпіонату світу.

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі, а також великі міжнародні турніри.

Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів може пройти 29 червня, а Ліги Європи - 26 червня.