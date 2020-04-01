УЕФА перенес запланированные на июнь матчи сборных

Иллюстративное фото (Anže Malovrh, STA)

УЕФА также намерен изменить сроки трансферного окна

Из-за пандемии коронавируса перенесены все запланированные на июнь матчи футбольных сборных. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Сообщается, что все матчи европейских национальных сборных (мужских и женских), которые должны состояться в июне 2020 года, переносятся на неопределнный срок. Сюда входят матчи плей-офф Евро-2020 и отборочные матчи ЕВРО-2021 среди женщин.

Отметим, Евро-2020 планируется впервые в истории провести в различных крупных городах Европы. В связи с пандемией коронавируса турнир уже перенесен на 2021 год. Сборная команда Украины напрямую вышла на Евро-2020.

Также сообщается, что решение по всем клубным соревнованиям УЕФА сезона 2020/21 переносятся до дальнейшего уведомления, в частности, в отношении процесса приема и регистрации игроков. УЕФА установит новые сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА может возобновить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе. По данным немецкого телеканала ZDF, матчи европейских сборных не будут проводиться до осени.