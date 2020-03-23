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УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Новости » Спорт     23.03.2020 - 20:26
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Фото: решение о новых датах пока не принято (uefa.com)

Новые даты проведения поединков не сообщаются

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, изначально запланированные на май 2020 года, из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Также будет перенесен решающий поединок женской Лиги чемпионов. Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Специально созданная рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря и изучит возможные варианты.

Ранее УЕФА на неопределенный срок отложил поединки плей-офф европейских клубных турниров на стадии 1/8 финала. Еврокубковые матчи продолжатся только после того, как улучшится ситуация с пандемией коронавируса.

Также на год был перенесен чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

Из-за пандемии коронавируса основные европейские лиги приостановили сезон.

Напомним, по данным СМИ, финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня 2020, а Лиги Европы - 24 июня.

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