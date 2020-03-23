УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Фото: рішення про нові дати поки не прийнято (uefa.com)

Нові дати проведення поєдинків не повідомляються

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення перенести фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи, спочатку заплановані на травень 2020 року, через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Також буде перенесений вирішальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів. Рішення про нові дати зазначених матчів поки не прийнято. Спеціально створена робоча група вже приступила до розгляду календаря і вивчить можливі варіанти.

Раніше УЄФА на невизначений термін відклав поєдинки плей-офф європейських клубних турнірів на стадії 1/8 фіналу. Єврокубкові матчі продовжаться тільки після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавируса.

Також на рік був перенесений чемпіонат Європи-2020. Турнір пройде в період з 11 червня по 11 липня 2021 роки для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Через пандемію коронавірусу основні європейські ліги призупинили сезон.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, фінал Ліги чемпіонів може пройти 27 червня 2020 року, а Ліги Європи - 24 червня.