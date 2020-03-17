ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финал Лиги чемпионов могут перенести на 27 июня

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 15:50
Финал Лиги чемпионов могут перенести на 27 июня
Иллюстративное фото (uefa.com)

Финальный матч Лиги Европы может пройти 24 июня

Финал футбольной Лиги чемпионов УЕФА из-за пандемии коронавируса может пройти 27 июня 2020 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что первый месяц после возобновления национальных европейских чемпионатов будет ключевым для компенсации пропущенных дат. По данным источников Marca, финал Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.

Предполагается, что при условии соблюдения необходимых условий и нынешней динамики европейский футбол вернется к нормальной жизни в середине апреля. На сегодня остается под вопросом место проведения клубного Чемпионата мира, который должен был состояться в июне 2021 года с участием 24 команд.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

На прошлой неделе АПЛ и французская Лига 1 приостановили матчи из-за коронавируса. Кроме того, приостановлен розыгрыш ряда европейских национальных чемпионатов.

В Китае назвали ошибки при лечении коронавируса В Хорватии коронавирусом заразились двое врачей
Новости Украины Лига ЧемпиновФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь