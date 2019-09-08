УЕФА перечислила миллионы евро для ФФУ оффшору Суркиса, - Spiegel

Фото: Игорь Суркис (РБК-Украина)

Общая сумма переведенных средств - около 380 миллионов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) более 15 лет перечислял денежные средства, предназначенные для Федерации футбола Украины (ФФУ), офшорной компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в статье Spiegel на основе полученных внутренних документов УЕФА, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно документам, общая сумма переведенных средств составила около 380 миллионов евро.

Издание пишет, что во внутренней служебной записке для руководства УЕФА в декабре 2016 года отмечалось, что за компанией Newport Management Limited может стоять президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, младший брат Григория Суркиса, который с 2000 по 2012 год возглавлял ФФУ, а также до 2019 года был членом исполкома УЕФА.

Кроме того, по информации издания, в решении палаты по вопросам собственности Высокого суда Лондона, принятом в 2009 году, речь шла о том, что фирму Newport Management Limited контролирует Игорь Суркис.

Отмечается, что важную роль фирмы Newport в финансовых операциях киевского "Динамо" выяснила миссия УЕФА, когда в декабре 2016 года проверяла киевский клуб на соблюдение правил финансового "фэйр-плей".

УЕФА осуществляла переводы на счет фирмы, который также использовался для выплат зарплаты футболистам и проведение трансферов игроков по поручению "Динамо". Впоследствии в УЕФА начали внутреннее расследование.

Как отмечается в статье, Newport имеет с 1999 года "агентское соглашение" с ФФУ, которая предоставляет фирме "генеральную доверенность" на право осуществления финансовых операций от имени федерации и именно этим документом функционеры ФФУ легитимизировали переводы на счет Newport от финансового отдела УЕФА, а отношения Newport и "Динамо" берут начало в 1990-х, когда Григорий Суркис стал президентом клуба.

В 2010 году договор между оффшорной компанией и клубом, который передает фактически все коммерческие права клуба компании в обмен на "финансовые ресурсы", был продлен еще на 20 лет.

Издание отмечает, что в клубе "Динамо" по сути не ответили на поставленные вопросы, а Григорий Суркис вообще не отреагировал на обращение.

Зато в УЕФА подтвердили переводы на счет Newport и отметили, что только в декабре 2016 года выяснили, что средства отправлялись на тот самый счет, который использовало и киевское "Динамо", после этого их переводят напрямую на счет федерации. А комиссия, которая к маю 2017 года проводила внутреннее расследование в отношении платежей, пришла к выводу: "Никаких очевидных нарушений правил со стороны функционеров ФФУ или УЕФА".

Напомним, в апреле сообщалось, что Райнхард Гриндель решил покинуть пост главы Немецкого футбольного союза из-за обвинения в коррупции и в частности за то, что не проинформировал о наручных часах стоимостью 6 тысяч евро, полученных в 2017 году в подарок от украинского футбольного чиновника Григория Суркиса, который на тот момент был вице-президентом УЕФА.