УЄФА переказала мільйони євро для ФФУ офшору Суркіса, - Spiegel

Фото: Ігор Суркіс (РБК-Україна)

Загальна сума переказаних коштів - близько 380 мільйонів євро

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) понад 15 років переказувала кошти, призначені для Федерації футболу України (ФФУ), офшорній компанії Newport Management Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Про це йдеться у статті Spiegel на основі отриманих внутрішніх документів УЄФА, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з документами, загальна сума переказаних коштів становила близько 380 мільйонів євро.

Видання пише, що у внутрішній службовій записці для керівництва УЄФА в грудні 2016 року зазначалося, що за компанією Newport Management Limited може стояти президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, молодший брат Григорія Суркіса, який з 2000 по 2012 рік очолював ФФУ, а також до 2019 року був членом виконкому УЄФА.

Крім того, за інформацією видання, у рішенні палати з питань власності Високого суду Лондона, ухваленому в 2009 році, йшлося про те, що фірму Newport Management Limited контролює Ігор Суркіс.

Зазначається, що важливу роль фірми Newport у фінансових операціях київського "Динамо" з'ясувала місія УЄФА, коли в грудні 2016 року перевіряла київський клуб на дотримання правил фінансового "фейр-плей".

УЄФА здійснювала перекази на рахунок фірми, який також використовувався для виплат зарплатні футболістам та проведення трансферів гравців за дорученням "Динамо". Згодом в УЄФА розпочали внутрішнє розслідування.

Як зазначається у статті, Newport має з 1999 року "агентську угоду" з ФФУ, яка надає фірмі "генеральну довіреність" на право здійснення фінансових операцій від імені федерації і саме цим документом функціонери ФФУ легітимізували перекази на рахунок Newport від фінансового відділу УЄФА, а відносини Newport та "Динамо" беруть початок у 1990-х, коли Григорій Суркіс став президентом клубу.

У 2010 році договір між офшорною компанією та клубом, який передає фактично всі комерційні права клубу компанії в обмін на "фінансові ресурси", було продовжено ще на 20 років.

Видання зазначає, що в клубі "Динамо" по суті не відповіли на поставлені запитання, а Григорій Суркіс взагалі не відреагував на звернення.

Натомість в УЄФА підтвердили перекази на рахунок Newport та зазначили, що лише у грудні 2016 року з'ясували, що кошти відправлялися на той самий рахунок, який використовувало і київське "Динамо", після цього їх переказують безпосередньо на рахунок федерації. А комісія, яка до травня 2017 року проводила внутрішнє розслідування щодо платежів, дійшла висновку: "Жодних очевидних порушень правил з боку функціонерів ФФУ чи УЄФА".

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Райнхард Гріндель вирішив покинути посаду голови Німецького футбольного союзу через звинувачення в корупції і зокрема через те, що не проінформував про наручний годинник вартістю 6 тисяч євро, отриманий у 2017 році в подарунок від українського футбольного чиновника Григорія Суркіса, який на той момент був віце-президентом УЄФА.