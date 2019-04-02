Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за обвинений в коррупции

Фото: Райнхард Гриндель (dfb.de)

Один из поводов - дорогостоящий подарок от Суркиса

Райнхард Гриндель решил покинуть пост председателя Немецкого футбольного союза (DFB). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чиновник подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции. В частности, Гриндель не задекларировал дополнительный заработок в размере 78 тысяч евро, полученный в период с июля 2016 по июль 2017.

Также чиновник не проинформировал о наручных часах стоимостью 6 тысяч евро, полученных в 2017 году в подарок от украинского футбольного чиновника Григория Суркиса, который на тот момент был вице-президентом УЕФА. Гриндель не сообщил о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок".

"У Суркиса нет экономических интересов, связанных с DFB. Он никогда не просил о помощи. В то время было известно, что он не будет переизбираться в исполком УЕФА, к которому сейчас не имеет отношения. Я не считаю, что в данном случае был конфликт интересов", - заверил Гриндель.

Кроме того, 57-летнего специалиста называют виновником ухода из сборной Месута Озила, а недавно он раскритиковал главного тренер "бундестим" Йоахима Лева.

До выборов нового главы DFB в сентябре 2019 года организацию будут временно возглавлять два вице-президента Райнер Кох и Райнхард Раубол.

Гриндель возглавлял Немецкий футбольный союз с апреля 2016 года. Он продолжит свою работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА, куда он был избран ранее.