УЕФА отобрал у Беларуси международные матчи

Белорусские команды будут играть поединки под эгидой УЕФА только на нейтральных полях и без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Исполком УЕФА на встрече в четверг принял немедленное решение о запрете сборным Беларуси разных категорий и всем белорусским клубам играть дома международные матчи. Теперь они будут принимать соперников на нейтральных полях, а зрители не смогут посетить такие поединки.

Кроме того, исполнительный комитет решил в дальнейшем при необходимости созвать дополнительные внеочередные заседания. В них будут заново оценивать правовую и фактическую ситуации, их развитие и могут принять новые необходимые решения.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все сборные и клубы России из международных турниров. Также Союз европейских футбольных ассоциаций расторг контракт с "Газпромом".