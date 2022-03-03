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УЕФА отобрал у Беларуси международные матчи

Автор: Антон Федорцив

Белорусские команды будут играть поединки под эгидой УЕФА только на нейтральных полях и без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Исполком УЕФА на встрече в четверг принял немедленное решение о запрете сборным Беларуси разных категорий и всем белорусским клубам играть дома международные матчи. Теперь они будут принимать соперников на нейтральных полях, а зрители не смогут посетить такие поединки.

Кроме того, исполнительный комитет решил в дальнейшем при необходимости созвать дополнительные внеочередные заседания. В них будут заново оценивать правовую и фактическую ситуации, их развитие и могут принять новые необходимые решения.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все сборные и клубы России из международных турниров. Также Союз европейских футбольных ассоциаций расторг контракт с "Газпромом".

К слову, российский олигарх Роман Абрамович решил продать "Челси" и передать вырученные средства на помощь Украине.

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