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УЄФА відібрав у Білорусі міжнародні матчі

Автор: Антон Федорців

Білоруські команди гратимуть поєдинки під егідою УЄФА лише на нейтральних полях і без глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Виконком УЄФА на зустрічі в четвер ухвалив негайне рішення про заборону збірним Білорусі різних категорій та всім білоруським клубам грати вдома міжнародні матчі. Відтепер вони прийматимуть суперників на нейтральних полях, а глядачі не зможуть відвідати такі поєдинки.

Окрім того, виконавчий комітет вирішив надалі за потреби скликати додаткові позачергові засідання. У них будуть оцінювати заново правову та фактичну ситуації, їхній розвиток і можуть ухвалити нові необхідні рішення.

28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонив усі збірні та клуби Росії з міжнародних турнірів. Також Союз європейських футбольних асоціацій розірвав контракт із "Газпромом".

До слова, російський олігарх Роман Абрамович вирішив продати "Челсі" й передати виручені кошти на допомогу Україні.

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