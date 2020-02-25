УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Иллюстративное фото (uefa.com)

Отменить Евро-2020 могут в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, сообщает New York Times.

Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, которые будут принимать первый совместный чемпионат Европы.

"Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации", - сказал Уве.

Отметим, Евро-2020 пройдет в период с 12 июня по 12 июля сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

На данный момент в Европе наиболее пострадала от коронавируса Италия. В результате вспышки нового вируса в стране умерли уже шесть человек, более 260 человек инфицированы. Большинство случаев зарегистрированы в северных районах Ломбардии и Венето.

В Италии должны состояться три матча Евро-2020 на стадионе в Риме, который на данный момент не пострадал от коронавируса. При этом в стране уже отменили часть матчей итальянской серии А, а 6 из 10 предстоящих футбольных поединков пройдут при пустых трибунах. Также было принято решение о проведении в четверг, 27 февраля, ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" без зрителей.