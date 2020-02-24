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Все матчи чемпионата Италии могут перенести из-за коронавируса

Новости » Спорт     24.02.2020 - 11:10
Все матчи чемпионата Италии могут перенести из-за коронавируса
Фото: "Интер" в первом матче Лиги Европы против "Лудогорца" (twitter.com/Inter)

В минувший уик-энд уже были отменены четыре игры

Все матчи следующего, 26 тура итальянской серии А могут быть перенесены из-за распространения коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого цитирует Football Italia.

"Я не думаю, что всего за одну неделю мы сможем настолько справиться с инфекцией, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Будем следить за развитием заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на следующей неделе", - сказал Конте в воскресенье в эфире телеканала RAI.

Если решение о переносе будет принято, оно коснется не только высшего дивизиона Италии, но любительских лиг.

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который состоится 27 февраля, может быть сыгран при пустых трибунах.

В минувший уик-энд из-за коронавируса уже были отменены четыре матча чемпионата Италии: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма". О новой дате их проведения пока не сообщается.

Италия стала третьей страной в мире по распространению коронавируса. На данный момент подтверждено более 200 случаев инфицирования, умерло четыре человека.

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