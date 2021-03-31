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УЕФА отменил ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой

Автор: РБК-Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил карантинные ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Теперь на матчах будут действовать ограничения исключительно властей каждой конкретной страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Сообщается, что сегодня исполком УЕФА пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, которым допускали на стадион не более 30% от вместимости.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти", - говорится в сообщении.

При этом с учетом действующих ограничений на путешествия в силе остается запрет на выезд болельщиков на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Отметим, под эгидой УЕФА проходят Евро-2020, Лига наций, Лига чемпионов, Лига Европы и другие турниры.

Напомним, ранее сообщалось, что решающие матчи Евро-2020 могут пройти с 50% заполняемостью стадиона "Уэмбли", а это 45 тысяч человек.

Также стало известно, что матчи Евро-2020 в Дании пройдут с фанатами, будут пускать около 12 тысяч человек на матч.

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